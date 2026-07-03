Калуга впервые принимает первенство ЦФО по пляжному волейболу
В спортпарке на Правом берегу стартовало Первенство Центрального Федерального округа по пляжному волейболу среди юношей и девушек до 19 лет.
Соревнования такого уровня областной центр принимает впервые.
В первый игровой день на площадки вышли девушки, которым предстоит провести пять матчей, а также юноши, сыгравшие 10 матчей одновременно на двух кортах. Всего в рамках первенства пройдет 26 матчей.
Участниками состязаний стали команды из Калужской, Московской, Рязанской и Брянской областей, а также других регионов ЦФО. Калужскую область представляет женская команда спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина из Обнинска. Три лучшие пары среди юношей и три пары среди девушек сыграют в финале Первенства России.
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