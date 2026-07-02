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Спорт

Калужские спортсменки выиграли медали спартакиады по самбо

Дмитрий Ивьев
02.07, 11:32
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В Мытищах прошел финал XIII летней Спартакиады учащихся России по самбо, собравший более 200 участников со всей страны.

Представительницы Калужской области завоевали две медали.

Золотую медаль в весовой категории до 50 кг выиграла Софья Белякова из спортивной школы по борьбе. Она уверенно дошла до финала и в решающей схватке одолела соперницу из Москвы Марию Козелихину.

Еще одну награду привезла Анжелика Ганченко из спортивной школы «Луч», ставшая бронзовым призёром в категории до 47 кг.

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