Калужские спортсменки выиграли медали спартакиады по самбо

В Мытищах прошел финал XIII летней Спартакиады учащихся России по самбо, собравший более 200 участников со всей страны.

Представительницы Калужской области завоевали две медали.

Золотую медаль в весовой категории до 50 кг выиграла Софья Белякова из спортивной школы по борьбе. Она уверенно дошла до финала и в решающей схватке одолела соперницу из Москвы Марию Козелихину.

Еще одну награду привезла Анжелика Ганченко из спортивной школы «Луч», ставшая бронзовым призёром в категории до 47 кг.