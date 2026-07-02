Калужские спортсменки выиграли медали спартакиады по самбо
В Мытищах прошел финал XIII летней Спартакиады учащихся России по самбо, собравший более 200 участников со всей страны.
Представительницы Калужской области завоевали две медали.
Золотую медаль в весовой категории до 50 кг выиграла Софья Белякова из спортивной школы по борьбе. Она уверенно дошла до финала и в решающей схватке одолела соперницу из Москвы Марию Козелихину.
Еще одну награду привезла Анжелика Ганченко из спортивной школы «Луч», ставшая бронзовым призёром в категории до 47 кг.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь