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Спорт

Калуга примет официальные соревнования по пляжному волейболу

Дмитрий Ивьев
02.07, 08:14
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На площадках спортпарка на Правом берегу со 2 по 4 июля пройдет первенство Центрального федерального округа по пляжному волейболу среди юношей и девушек до 19 лет, а 5-7 июля - чемпионат ЦФО, сообщили в Минспорта.

Калужскую область представит женская команда из спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина.

А в августе в Калуге пройдут финалы первенства России по пляжному волейболу среди юношей и девушек до 17 и до 19 лет.

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