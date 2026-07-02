Калуга примет официальные соревнования по пляжному волейболу

На площадках спортпарка на Правом берегу со 2 по 4 июля пройдет первенство Центрального федерального округа по пляжному волейболу среди юношей и девушек до 19 лет, а 5-7 июля - чемпионат ЦФО, сообщили в Минспорта.

Калужскую область представит женская команда из спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина.

А в августе в Калуге пройдут финалы первенства России по пляжному волейболу среди юношей и девушек до 17 и до 19 лет.