Единственный российский триатлонист старше 80 лет живёт в Калужской области

Спортивный путь Валентина Чернова получился по-настоящему необычным. Еще в студенческие годы он получил первый взрослый разряд, но затем сделал долгий перерыв длиной почти в полвека.

Вернуться к тренировкам Валентин решил только в 69 лет. Всё началось с того, что дочь записала отца на заплыв через Босфор в Турции. После этого были успешные заплывы в Европе, а в 70 лет мужчина впервые попробовал свои силы в триатлоне.

Сам спортсмен отмечает, что окружающие часто называют его примером для подражания. Однако он уверен, что никаких сверхспособностей для этого не нужно. По его мнению, сегодня заниматься спортом может каждый. При этом мужчина подчеркивает, что главное правило — внимательно следить за своим самочувствием и обязательно регулярно проходить медицинские обследования.

Сейчас Валентин вместе с дочерью работает над книгой. Авторы хотят донести до читателей простую мысль: никогда не поздно начать новую жизнь, выучить иностранный язык или всерьез заняться спортом.