Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужские спортсменки завоевали медали на открытом первенстве Беларуси по гребле
Спорт

Калужские спортсменки завоевали медали на открытом первенстве Беларуси по гребле

Дмитрий Ивьев
24.06, 14:25
0 275
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Калужские спортсменки завоевали медали на открытом первенстве Беларуси по гребле

Гребчихи успешно выступили на крупных соревнованиях в Беларуси. Спортсменки из местной профильной школы вошли в состав российской сборной и поехали на открытое первенство Республики Беларусь, которое прошло в Бресте.

Настоящим триумфом стало участие Екатерины Киреевой. В категории девушек до 19 лет она выиграла сразу три золотые медали. Победу ей принесли заезды в составе национальных экипажей: в двойке (вместе с представительницей Подмосковья), а также в четверке и восьмерке.

Отличилась и Валерия Оберемок. В более старшей категории — до 23 лет — она завоевала две серебряные медали. Вторые места калужская спортсменка заняла в заездах на двойках (в паре с подмосковной гребчихой) и в четверках.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjdtdnlUZklCSXRJTlpmM29zcjFWd2c9PSIsInZhbHVlIjoieWsrYWw4Ylh4VHRPdnNzRU9YdUhoQ0U2SWk0WHhFT3FweFZXOEJFVVR0VGk4YU9TbmRvblJnVUI1emtXQWV1bzhQOTMvcFdoRUE0My9qNnJOSXZSQWNUTEZuVlZ0OUQrNzE5cTBheG5CdXJ4SWdacVBoSVVvZVJZMk5sZGx5STRrR2NMK0pzdkRYbGVZRUVyak1iMWJybnFGMlhxK1RFem5Ua2FqdHFocWNHellQU2NUZHQwTHhkWGxxaTRzRlZTNENibUVYZzZJYy9KaExuR2ZFUml3RXMwOHBrdUhZRjNxTno5SzQ4K3FublMxY3BtVGhSSkRQN3ZJMjUwTlNGK1lWcVZFRENsOCtQWXdVN3l4eW1UeHZ2UXdkN1NqTmNYWjFGbFlpRk4xM2NLMFRTeThCVFJQZENVRjlYb21kNEY5MENHSEJnbU9XT1c2ZkIzSWVINEFRNGlaanFaODQzQzJkd1grdFpLMllyTHByeVY1ZUJIV0w4SWpuS1hMSUZxc2FvcGtRbWNyRnhXQWtoU2xtQ2FLWmNDSUNQTDFTVjEybXlscEQ5c3RrdnZhNDRKK1V5TlhQYk0vQitpUlRWdCIsIm1hYyI6IjI0NjU0NjE1ZjA5MzQ4ZWI2NmNlZjZhNGQyOGRjZTJhMjczMDAzNTY0YTYzMmQ1ZTExY2E2MDVmOTFmMTg5MzkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlF1Um95TDJucXhoOEM2dW1JOU1TMUE9PSIsInZhbHVlIjoiMjFDb05kSnZqbENRVXVuQzJ6YTVoeXlURnV1MTJuZkRpQmNLVSt4b2d0bzdIeitNaG1IaWJCQktmUVNoNEQ4aHVpdmoya2haaDFpcCtlZTVLWkdmZi8yNWdiUGVWcmhiS28reEZCbkV6Z3BoOXZ4SDVMRlhOb1BNV3lMOFUxNmlhNU8veEROVXBiK2hXMnFCbkFxRWNPcU8wRzVwZlprYXVCS0pLUVpnQm56R0lkZ3pGamIrS0N0dmptYkR1SWZwMFdDRDl3T2JaRHNlbWhwUVdsVHdKL2N3Ti9rQ0Q2OE5YaDQxeHZDNmc3S0s0QXdiTHJJcHhZQnB2bDlmZWhFY1dXc2Ivek0wV3BjYlh3TUN3M3JXT1lUVzBnNGpwTzlFTzVEQXFKSVMyQkV1MkZ0NjVxM3oyYnc4bis2NFlZdVdiZU9NVENSOGVRMGlVd2RmWXlTMjNhMlZ2bWNGSFk0UEJEOFVzd3FqTlhFWmVOcFN6VDJLQ1ltc3RSWTBEeSsvanlGUDVEQXNTUEYwNmVnbElPNjFnbzQvdHV0ZTZGTGhDUlZmek8yVUVCenVvNU83UW9FUysxR3JPeXJsV2J4SytQbXNvNHlGbjdSNVUvaUZYTmo3dW9jWHQyUDdRSCtja0FPMENVQmIwZmVmQXVOd3NxWE1aZDE0MUtZWStoZjd0S3JiR3MvSHlNaTQvM3dpdk53YnZ2Z1J0MEV5Qjl2b1RZdjdPZmpBMElRbjQzVHFPNnc0TS9ITmgvSGt4MjNndTlOa1FlSDRQZmRxVFJkS3BPUkRPR0I4K1hTQTRvSDdIQnBEb3FnYm9Nd2tOVXJKVFVxcG8vZnluMEZha1p5QSIsIm1hYyI6ImYzYTlmYThhM2JiMDY1YzEwNzhlZTNkNzU0YTEzNTQwYjM2NTczNDU3NWNmZTU0MmQxMTA0M2QwZDU4MWE2MWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+