Калужские спортсменки завоевали медали на открытом первенстве Беларуси по гребле

Гребчихи успешно выступили на крупных соревнованиях в Беларуси. Спортсменки из местной профильной школы вошли в состав российской сборной и поехали на открытое первенство Республики Беларусь, которое прошло в Бресте.

Настоящим триумфом стало участие Екатерины Киреевой. В категории девушек до 19 лет она выиграла сразу три золотые медали. Победу ей принесли заезды в составе национальных экипажей: в двойке (вместе с представительницей Подмосковья), а также в четверке и восьмерке.

Отличилась и Валерия Оберемок. В более старшей категории — до 23 лет — она завоевала две серебряные медали. Вторые места калужская спортсменка заняла в заездах на двойках (в паре с подмосковной гребчихой) и в четверках.