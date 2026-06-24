Калужанин стал вторым на чемпионате России по триатлону
Воспитанник калужской спортивно-адаптивной школы «Эверест» Артем Воробьев стал серебряным призером чемпионата России по триатлону среди людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Крупные соревнования прошли в Тюмени и собрали 48 атлетов из 16 регионов страны.
Артем выступал в категории PTWS1. В этом классе соревнуются спортсмены, которым для безопасного прохождения дистанции необходимы специальные технические средства, рассказали в Минспорта.
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