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Спорт

Калужане стали чемпионами мира по морскому многоборью

Дмитрий Ивьев
23.06, 15:48
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В Санкт-Петербурге прошли сразу два международных турнира: чемпионат мира (в ял-6, 2000 м) и I этап Кубка мира (ял-6, парусная гонка), где состязались 36 участников из России, Эстонии, Камбоджи, Вьетнама, Киргизии и Казахстана.

Наш регион и страну представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту им. В. Иванова (Калуга).

Чемпионами мира на дистанции в 2000 метров стал калужский экипаж в составе Евгения Горячковского, Антона Старостина, Бриса Тетюева, Владимира Скворцова, Саввы Хорошаева и Василия Кандалова.

Обладателем Кубка мира в парусной гонке в составе сборной России стал Евгений Горячковский.

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