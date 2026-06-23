Калужане стали чемпионами мира по морскому многоборью

В Санкт-Петербурге прошли сразу два международных турнира: чемпионат мира (в ял-6, 2000 м) и I этап Кубка мира (ял-6, парусная гонка), где состязались 36 участников из России, Эстонии, Камбоджи, Вьетнама, Киргизии и Казахстана.

Наш регион и страну представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту им. В. Иванова (Калуга).

Чемпионами мира на дистанции в 2000 метров стал калужский экипаж в составе Евгения Горячковского, Антона Старостина, Бриса Тетюева, Владимира Скворцова, Саввы Хорошаева и Василия Кандалова.

Обладателем Кубка мира в парусной гонке в составе сборной России стал Евгений Горячковский.