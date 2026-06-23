В Калуге рассказали о строительстве футбольного манежа

Министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин и заместитель губернатора Калужской области Ольга Иванова провели штаб на месте работ у тренировочной площадки «Спутник».

Сейчас там продолжаются работы по внутреннему и инженерному обустройству манежа.

- Сейчас специалисты выполняют монтаж радиаторов и проводят гидравлические испытания системы отопления, завершают подготовку котельной к запуску. В административно-бытовом корпусе ведутся работы по обшивке колонн гипсокартонными листами и штукатурке стен, - рассказал Лежнин. - Активно продолжается монтаж инженерных коммуникаций: устройство слаботочных сетей, прокладка силового кабеля, монтаж вводно-распределительных устройств и щитов освещения, а также устройство внутренних сетей водоснабжения и канализации.