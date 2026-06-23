Обнинск
+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт В Калугу приедут звезды российской спортивной гимнастики
Спорт

В Калугу приедут звезды российской спортивной гимнастики

Дмитрий Ивьев
23.06, 11:26
0 272
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Турнир состоится во Дворце спорта «Центральный» с 30 июня по 5 июля.

Как рассказали в Минспорта, на соревнования приедут звёзды российской спортивной гимнастики: Ангелина Мельникова, Даниэль Маринов, Артур Далолоян, Никита Нагорный, Арсений Духно, Иван Куляк, Давид Белявский, Светлана Хоркина и другие.

- В программе - борьба за медали в командном и личном первенстве, финалы на отдельных видах многоборья и яркие показательные номера, - заявили в Минспорта. - Вы увидите будущих олимпийских чемпионов и настоящих мастеров.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
50%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImZNV09JeHBEeWxqdEhHd1JwWHBMR1E9PSIsInZhbHVlIjoiSmFDTGUxSlZadElhUXR2RjArUWhEWGZic09CMExUOVFoMUpEOURKcHJ6SkttYWl6RTg0SkNWQkxuUUkvS3ZaV1dKN1NOYTY1VnU4eXk2WkVBbGswTXB5OUgxbVZIajgrR25YTTQ4SDhEemNJelZzdnpEWTlTVjlQblBCM3l5eVdGOW5sUW1FMlU2TmRNYmMxV3pLeHAwdkRCNUVzd2t2T0JFMlJqOWxkdExVZnlNQ285WS81RXM0ajJmUDZlem55K1NyN0kxYWtHS1pmeVJNMGtjTmtvTERIYU1rYVR5ZEQ2NCtaYVpFZEVRc25iNDhSZE9nUVE4VVE2K2ZyMFZaL0lrWk10WHlPVjBwSjhyN0x2MlRaT0E3eEtTVjROZVVpTmpBQi91eU1NVks0SjFraENQV0Q5aWwzTGNFdnBGaytBcUlrTTArTi91N0VwaTNQRmlISW9XbDdyWGVINm9PWnQ1eHZ4Vk1OeS9jcW5RT0ZnaEpiWGR4TzdUTmdjUlpkSW11bDJpdWdmS25rVE1hS0YyYmFMVWdtdzhxT3duQ1d3bERkSjdRUFFWN09vbFVJV2dYajdseU5QUDluejJUOSIsIm1hYyI6IjIzNmZkMTk5NDA3NmVkYTkxMjg1NjRjYWViMTYyZWE3ZmFlNTU2MDMwMTk1MzZhNTFkYmYxM2Y0N2FkMWU3NGIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjJ4MFlLb0llbUdGRjlsTnpuN21TM0E9PSIsInZhbHVlIjoiWkwwMXZISEcyQjN0WVdPaHMzeEk3bncxRXR0Nmp5TU5hMWJsL29kdHpkS0Vta0E2QTNoQ0E2ZGtveklYQ05NNzBLdUNmcGp3NGxWdG1CcWt6cnJrQ3pacHVRZEFsU2xwQjdJUTFNM0dqOTdDQ1VYajhLVjJGZEZjZWpIU2hjVmphSUJnT3ZSbUFIQzlqR1ZxUFk2a2dtWFllM0gzMHlJMGxCaitwNjB5Z3UzVk5BWDA4OUxHTnBmR0R5Nk5GZGNPZitmVzBjc0pnRUZDK0ZYMmJ5NmcyWTVaRUgzOUc2VDg1clM4N29ER0Zhc0w3Q2R4Vk5QM1BTRlRQckFncGo2RnVOWm5teXVXUUtHMVJuYkl6MXpndVl6alkvTGFQS1h4ODl4OTErM0ZKLy9uNzh6TTFpQkVUU3B1c1Z1T2xOY2dRMW1aclpVQkIydTd6RkIxQXBOMlkwdjF1NDlpZTVPTGowMmNVdXZGQjhkNDJiMzZUS2JRMWQ0d3pVSjFPOHlGTGloYzJJTUFBSDRidjcwQUttRzZNQ1lNSUNRVi9pakZ1ZFpCTzZJOWVtYkxkUXdxbllGOEs4TEhhRWZtOFBZV0NwbXp5Y1duSnEzK0pRRWN0WU5IOU50YWorRHVBSUpaUk5tTXpGbjhSQU56aEthMU05NDBJQ05LaVhYQzJrV1Z0aEphcDBUcnNnclV4UGM5NVRkMzA0c0VpamZscVVkN0NlZkgvajByZTJkaFV6WGRYSVRiUW00Rks4TnRFc2N3Sm9ib2NFc0UyVlJJTmZzdmNKUWtHbDRSbWQ0NHJRT1p3QzZybi92eEpCWjRkeFRUa09UZjZVbWN5ck51MG1QdyIsIm1hYyI6ImJmNDFjNzZlYWUwOGQ5ZDE4NmJmNDdlZTIyNGQ4NGY5NzA1ZGU2MzIzYTQzYzJlYTVhYzI1MDkzNjllYTkwM2YiLCJ0YWciOiIifQ==
18+