В Калугу приедут звезды российской спортивной гимнастики

Турнир состоится во Дворце спорта «Центральный» с 30 июня по 5 июля.

Как рассказали в Минспорта, на соревнования приедут звёзды российской спортивной гимнастики: Ангелина Мельникова, Даниэль Маринов, Артур Далолоян, Никита Нагорный, Арсений Духно, Иван Куляк, Давид Белявский, Светлана Хоркина и другие.

- В программе - борьба за медали в командном и личном первенстве, финалы на отдельных видах многоборья и яркие показательные номера, - заявили в Минспорта. - Вы увидите будущих олимпийских чемпионов и настоящих мастеров.