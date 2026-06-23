В Калуге завершилось первенство области по теннису
В соревнованиях участвовали юноши и девушки в возрасте до 15 лет.
Среди юношей победителем стал Платон Капелюш (Калуга). Второе место занял Кирилл Кашлинов (Обнинск), а «бронза» у Арсения Ларина (Обнинск).
Лучшей у девушек стала Эмилия Тимофеева (Обнинск). За ней на пьедестале расположилась София Огородникова (Обнинск). Тройку лучших замкнула Ангелина Склярова (Калуга), сообщили в Минспорта.
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