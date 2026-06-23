Волейболистки из Обнинска завоевали второе место в финале Спартакиады учащихся

Турнир среди спортсменов до 18 лет прошел в селе Витязево Краснодарского края.

Воспитанницы спортклуба «Обнинск» Екатерина Федотова и Серафима Медведева успешно преодолели все этапы соревнований. Однако в решающем матче они уступили хозяйкам турнира — команде из Краснодарского края.

Несмотря на поражение в финале, обнинские спортсменки вернулись домой с заслуженными серебряными наградами, сообщили 23 июня в Минспорта.