Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Волейболистки из Обнинска завоевали второе место в финале Спартакиады учащихся
Спорт

Волейболистки из Обнинска завоевали второе место в финале Спартакиады учащихся

Дмитрий Ивьев
23.06, 08:32
0 64
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Турнир среди спортсменов до 18 лет прошел в селе Витязево Краснодарского края.

Воспитанницы спортклуба «Обнинск» Екатерина Федотова и Серафима Медведева успешно преодолели все этапы соревнований. Однако в решающем матче они уступили хозяйкам турнира — команде из Краснодарского края.

Несмотря на поражение в финале, обнинские спортсменки вернулись домой с заслуженными серебряными наградами, сообщили 23 июня в Минспорта.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlhFMGVUOFV5UG5pUVNyb0R4QTl4M2c9PSIsInZhbHVlIjoidEV0djUyelN6ZUhUSmhRZ1NsdXFRV0kzYUwyd3lsQXFaei9CbGpwUjAxV3RmMDUvYWd1a0dqR1lwRGJBZXplQnJEVU5UcmhtRHgxV0ZyR2tpN09kUk85cnZzUDVDd05aaWU3dXI4dDlnOUw1dk1tTzFkajlHYjR1bmJibENmTW9mRm5idzg2VGhOT29CODVuendHVGRWdGVmdkwwQVJ5WU9VK3dTeWlaaTBZYmJ3SjdBenhqSnRtMTVtR0orVVNJZjdSbGlkNlVKTEdqWFp4RFh6cnBsNDUrT2tkMWphTWt4TllWVDhzUFhZUVVGUXFSUHJKRHJmNTBOVlVDVW96WCtDUEp0YnpUMXYvOTNrWm8vYWhrbDZNUnhzNVpLNXNJWHJsQUZlOVNTcHR6dWZweWs4bWgxS3I5KzJSV1RkcHNmQmFoeG1tN3dQeVlnRmh3QUtJd3RDLzM2VG5PNVRaOWRuRFhHVTNXNU9JVTVsZ2QyYmg3ejA1NlhXSnlFb01FSXZWcDhsZnVlZ3pkR3RZbTI4N0FtUUQ1NTRsYTJFQWUrSFpBQ0VXMmRSNGRzWXlia0ovR3pENDhTdXZYS2FYNyIsIm1hYyI6IjBjNTgxNjlhOTczMmUyZDkzZGY1NWZjN2NhODQ3M2Y2ZTcwODRiMzU4YThhYTBiODU1YWZiOGVjYTYyZWRjZTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkFtUmlzNTlwWHFJcUc5bDcwdGFNdHc9PSIsInZhbHVlIjoiZURyazQyQlQ2S2xVQW5Sb1NTSGZ6eG1QK0FFRklQUERQdnBoTEVLeU9XeGtVeXJhaVB1NE5PZzdwMmtMbHhVSmo3T0ozemUydXpGNzJ4THY3ZUphVHhjSHFvYUJTcUpFdUFBUFhlK3NleU9ZREZWdURjam95Rm1WWHJob0FqSlFycFloLzh4YUYrTTVJSXF2eXl5WFV5Rk1mcXhGdDRTbnRUWSs2dlh2clZTaVhzcjI0RHRyRzQrNVpXcWczckhKZVhEdUtMN1luSVgrRUhlZ3pHbFQzZnFlcUdrZ3YvZ1Z5ckZUUFl6UWR5MXVVS1ZjVFBNMTVJdFBNdzVVcmcyeFo1VlF1cHUwdjVRK2JhdE1oZDdZRTJCODNuQ3h0ZDhGdUsxbDZlMlRUR29BMDlGeXhISzF1bmJ2a2dWbWxRakNWbTBta2xvbEQ4Q0UzMXRURkpOdDJTU2pib1FXWll4UDVkczN1MU1HT2F6dkZ0Um5aaklnSVhsSjVFdW8wQjRFelRyc3lDSHA4elpadUNBQlAxVlNoRFk0U0JjNitMMExHTmNiRzhlZnNDMS9yS1VaOXRCMEd6RGxBK01zN2pNT0JHcC8yT1RLYTRlZTExTDI4V1l3K2E3NzdrZ3ZLcU01TngzVXV1MGZqbUYydXZQajhOOVBnS1lZR2dpMGZXZzdNeUhqaTJ2QWpoQU5SclVjYzlUL2NidjhRNWJEYlpqUmRzZFB4aUxVb0VpUlk5dWgvcGlBRm82bHZzaDhxMWtaaUNkM2RsY1g2ZERqYmM0Q291b2E0RXFQNEczdnNKc2F5TzJuZFpUN2h2elJ5dVhFa3h5bDNOM3FiaVV5VHVGdCIsIm1hYyI6IjI0OGYwYzBmOTQ1MWM3NjliODBkZWY1NjE3MjNlNWVlYzUyMzhhMTkxMjY4MWVkNDFjZWNiNTI0NjdhMTJlMTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+