В Калуге стартовал Кубок мира по бильярду
22 июня состоялись первые игры в рамках Кубка мира по бильярдному спорту «Русская пирамида», в котором принимают участие порядка 90 спортсменов из России, Беларуси и Литвы.
На торжественной церемонии открытия присутствовал министр спорта региона Олег Сердюков.
Турнир продлится до 27 июня на территории бильярдного клуба «Школа бильярда «Галактика», сообщили в Минспорта.
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