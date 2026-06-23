В Калуге стартовал Кубок мира по бильярду

22 июня состоялись первые игры в рамках Кубка мира по бильярдному спорту «Русская пирамида», в котором принимают участие порядка 90 спортсменов из России, Беларуси и Литвы.

На торжественной церемонии открытия присутствовал министр спорта региона Олег Сердюков.

Турнир продлится до 27 июня на территории бильярдного клуба «Школа бильярда «Галактика», сообщили в Минспорта.