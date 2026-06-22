В Калуге пройдёт чемпионат по спортивной гимнастике

С 30 июня по 5 июля во Дворце спорта «Центральный» соберутся сильнейшие гимнасты страны. Калуга впервые станет местом проведения такого масштабного турнира, сообщили 22 июня в Минспорта.

Соревнование включает в себя все виды дисциплин: квалификацию, финал командного многоборья, финал личного многоборья и финалы в отдельных видах.

Спортсмены поборются за медали в командном и личном первенстве, а также в финалах на отдельных видах многоборья. Калужскую область представят воспитанники СШОР имени Ларисы Латыниной.