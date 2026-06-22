Шахматисты из деревни Матово стали призёрами первенства ЦФО
Семья из небольшой деревни Матово Дзержинского округа успешно выступила на крупных шахматных соревнованиях.
Леонид, Кирилл и Дарья Тюленевы привезли «серебро» с Первенства Центрального федерального округа по быстрым шахматам.
Турнир прошел в тульском Щёкино. Калужские спортсмены играли с командами из других малых городов и сел, где живет не больше семи тысяч человек. По итогам соревнований наша семейная команда заняла почетное второе место.
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