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Спорт

Калужские городошники собрали все виды наград на всероссийском турнире

Владимир Андреев
17.06, 17:49
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Спортсмены из Калужской области завоевали полный комплект медалей на Всероссийских соревнованиях по городошному спорту памяти Семёна Громова.

Турнир принимала Калуга. В нём участвовали 65 игроков из 12 регионов страны. Представители региональной федерации городошного спорта добыли четыре награды.

Золото в возрастной группе 1951 года рождения и старше взял Виктор Аникеев. Игорь Алексеев финишировал вторым в категории 1961–1957 годов рождения. Бронзовым призёром стал Владимир Чуприков, выступавший в группе 1966–1962 годов рождения.

В общекомандном зачёте сборная Калужской области в составе этих спортсменов и Сергея Колосова также завоевала бронзовые медали.

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