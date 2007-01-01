Калужские городошники собрали все виды наград на всероссийском турнире

Спортсмены из Калужской области завоевали полный комплект медалей на Всероссийских соревнованиях по городошному спорту памяти Семёна Громова.

Турнир принимала Калуга. В нём участвовали 65 игроков из 12 регионов страны. Представители региональной федерации городошного спорта добыли четыре награды.

Золото в возрастной группе 1951 года рождения и старше взял Виктор Аникеев. Игорь Алексеев финишировал вторым в категории 1961–1957 годов рождения. Бронзовым призёром стал Владимир Чуприков, выступавший в группе 1966–1962 годов рождения.

В общекомандном зачёте сборная Калужской области в составе этих спортсменов и Сергея Колосова также завоевала бронзовые медали.