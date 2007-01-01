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Спорт

Калужские гребцы завоевали россыпь медалей на «Липецкой регате»

Владимир Андреев
16.06, 15:43
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Воспитанники калужской спортшколы имени В. Иванова достойно представили регион на всероссийских соревнованиях по гребному спорту «Липецкая регата».

Спортсмены показали блестящие результаты и завоевали множество наград, сообщили во вторник, 16 июня в администрации губернатора.

Первые места заняли парные двойки. В категории до 17 лет победу одержали Милана Романкина и Анна Приятелева, а среди гребцов до 15 лет лучшими стали Мирослав Дудкин и Семён Кацуба.

Серебряные медали взяли парные четвёрки юношей и девушек до 17 лет. В состав мужского экипажа вошли Егор Коновалов, Даниил Солдатов, Виктор Убогов и Иван Харитошкин. Женскую четвёрку представили Милана Романкина, Анна Приятелева, Надежда Желнова и Елизавета Дерябина.

Бронзовых наград удостоились сразу несколько калужан. В одиночках третье место заняли Виктор Убогов (до 17 лет) и Рашид Горбунов (до 15 лет). В двойке без рулевого до 17 лет бронзу завоевали Даниил Пронин и Николай Киргей, а в парной двойке в той же возрастной категории третьими стали Рашид Горбунов и Никита Антипов.

Ещё одну «бронзу» принесла безрульная четвёрка в составе Николая Киргея, Даниила Пронина, Матвея Жуленкова и Ивана Мукосеева.

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