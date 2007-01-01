Калужский дзюдоист одержал победу на международном турнире

Воспитанник калужской спортшколы «Юность» Владимир Досяк успешно выступил на международных соревнованиях по дзюдо.

Турнир «Памяти В.Н. Гулидова» среди юниоров и юниорок не старше 21 года прошёл в Красноярске.

Он собрал около 200 участников из России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана и Узбекистана.

Калужский спортсмен стал лучшим в весовой категории до 100 кг, одолев в финальном поединке представителя Азербайджана Гусейна Эйвазли.