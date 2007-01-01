В Калуге школьники сдали нормативы на фестивале ГТО

В Калуге прошёл фестиваль ГТО среди учащихся общеобразовательных школ.

Фото: Минспорта Калужской области.

Юные спортсмены от 12 до 15 лет из 16 муниципалитетов проверили свои силы в сдаче нормативов. Об этом 15 июня сообщили в региональном Минспорта.

На открытии ребят приветствовали посол ГТО от Калужской области четырёхкратный участник Олимпийских игр Валерий Кобелев и главный судья фестиваля Юрий Тележкин.

Из рук олимпийца золотые знаки отличия ГТО получили Ксения Шарапова, Александр Осипов и Валерия Шаповалова. Это высшая награда для тех, кто сдал нормативы на отлично.

По итогам фестиваля наградили самых спортивных участников. Организаторы отметили высокий уровень подготовки школьников.