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Спорт

Хоккейный клуб «Калуга» презентовал новую эмблему

Хоккейный клуб «Калуга», который в предстоящем сезоне будет играть во Всероссийской хоккейной лиге, представил новую эмблему.
Ольга Володина
11.06, 13:38
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Фото: Молодёжный хоккейный клуб «Калуга» «ВКонтакте».
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Основной элемент — «Спутник-1», первый искусственный спутник Земли.

В группе «ВКонтакте» хоккеисты объяснили свой выбор. Акцент сделали на космической теме. С 1891 по 1935 год в Калуге жил и работал основоположник теоретической космонавтики Константин Эдуардович Циолковский. А в 1967 году в городе открыли первый в мире и один из крупнейших в России Государственный музей истории космонавтики. Его создавали при участии Сергея Королёва, Юрия Гагарина и других космонавтов.

- Также мы не могли игнорировать традицию, согласно которой перед матчем вся арена поёт песню «Трава у дома», поэтому решили изобразить эмблему в виде иллюминатора», — пишут хоккеисты.

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