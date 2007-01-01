Хоккейный клуб «Калуга» презентовал новую эмблему
Основной элемент — «Спутник-1», первый искусственный спутник Земли.
В группе «ВКонтакте» хоккеисты объяснили свой выбор. Акцент сделали на космической теме. С 1891 по 1935 год в Калуге жил и работал основоположник теоретической космонавтики Константин Эдуардович Циолковский. А в 1967 году в городе открыли первый в мире и один из крупнейших в России Государственный музей истории космонавтики. Его создавали при участии Сергея Королёва, Юрия Гагарина и других космонавтов.
- Также мы не могли игнорировать традицию, согласно которой перед матчем вся арена поёт песню «Трава у дома», поэтому решили изобразить эмблему в виде иллюминатора», — пишут хоккеисты.
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