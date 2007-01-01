Хоккейный клуб «Калуга» презентовал новую эмблему

Хоккейный клуб «Калуга», который в предстоящем сезоне будет играть во Всероссийской хоккейной лиге, представил новую эмблему.

Фото: Молодёжный хоккейный клуб «Калуга» «ВКонтакте».

Основной элемент — «Спутник-1», первый искусственный спутник Земли.

В группе «ВКонтакте» хоккеисты объяснили свой выбор. Акцент сделали на космической теме. С 1891 по 1935 год в Калуге жил и работал основоположник теоретической космонавтики Константин Эдуардович Циолковский. А в 1967 году в городе открыли первый в мире и один из крупнейших в России Государственный музей истории космонавтики. Его создавали при участии Сергея Королёва, Юрия Гагарина и других космонавтов.

- Также мы не могли игнорировать традицию, согласно которой перед матчем вся арена поёт песню «Трава у дома», поэтому решили изобразить эмблему в виде иллюминатора», — пишут хоккеисты.