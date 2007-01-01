Калужские пловцы добавили в копилку ещё две медали на чемпионате России

В четвёртый соревновательный день чемпионата России по плаванию спортсмены из Калужской области завоевали сразу две награды.

Турнир проходит в Казани. Представители региональной сборной дважды за день поднимались на вторую ступень пьедестала.

Воспитанник спортшколы «Олимп» Дмитрий Савенко финишировал вторым на дистанции 200 метров на спине.

Также «серебро» взяла калужская команда в смешанной эстафете 4×100 м. В её состав вошли Дмитрий Савенко, Иван Кустов, Алина Гайфутдинова (оба — СШОР «Олимп») и Полина Малахова (спортивная школа олимпийского резерва «Юность»).