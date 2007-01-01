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Спорт

Калужские самбисты завоевали три золота на Первенстве России

Владимир Андреев
10.06, 11:29
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Воспитанники калужских спортивных школ успешно выступили на Первенстве России по самбо, которое прошло в Уфе, и завоевали сразу три награды высшего достоинства.

В турнире боролись за звание лучших около 370 участников в возрасте 12–14 лет из 19 регионов страны.

Победителем в весовой категории до 74 кг стал воспитанник Центра дополнительного образования имени Маршала Г.К. Жукова Эльдар Алиев.

Ещё две победы одержали представители региональной «Спортивной школы по борьбе»: Шокир Бабиев и Ангелина Демехина, которые выступали в весовых категориях до 38 и 40 килограммов соответственно.

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