Калужские пловцы принесли сборной ещё две медали на чемпионате России

В третий соревновательный день чемпионата России по плаванию, который продолжается в Казани, представители Калужской области пополнили медальную копилку ещё двумя наградами.

Воспитанница спортивной школы «Олимп» Алина Гайфутдинова завоевала серебро на дистанции 50 метров на спине вольным стилем. Её землячка Полина Малахова, представляющая спортшколу «Юность», стала бронзовым призёром на дистанции 100 метров баттерфляем.

Ранее Алина Гайфутдинова уже принесла в копилку региональной сборной золотую медаль, показав лучшее время на дистанции 50 метров на спине.