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Спорт

Калужские гребцы привезли 10 медалей с Большой московской регаты

Владимир Андреев
09.06, 11:56
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Воспитанники калужской спортшколы по гребному спорту имени В. Иванова успешно выступили на традиционных международных соревнованиях «65-я Большая московская регата».  

Состязания прошли в Москве и собрали около 1300 спортсменов из 23 регионов России и шести стран мира.

В дисциплине «одиночка» лёгкого веса лучшим стал калужанин Александр Туфанюк.

Его товарищ по команде Илья Кондратьев в составе сборной городов победил в парной двойке и парной четвёрке.

Ещё одну награду высшей пробы в копилку региона принесла Дарья Самонова, которая вместе с напарницами из других регионов одержала победу среди юниорок до 23 лет в восьмёрке.

Екатерина Киреева была признана лучшей в безрульной двойке, безрульной четвёрке и восьмёрке в составе сборной городов в возрастной категории до 19 лет.

Валерия Оберемок завоевала золото в безрульной четвёрке и бронзу в безрульной двойке в составе сборной команды регионов среди спортсменок до 23 лет.

Третье место также заняли Данил Габдрахманов и Сергей Иванов, выступавшие в парной двойке лёгкого веса.

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