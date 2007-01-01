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Новость дня Спорт

Калужская пловчиха принесла региону первое «золото» на чемпионате России

Владимир Андреев
09.06, 06:36
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Воспитанница спортивной школы «Олимп» Алина Гайфутдинова открыла счёт медалям для Калужской области на чемпионате России по плаванию

Соревнования сейчас принимает Казань.

Они стартовали 6 июня и продлятся до 11‑го. В них участвуют порядка 800 спортсменов из 67 регионов страны.

7 июня калужанка завоевала первую награду высшего достоинства, показав лучший результат в дисциплине «50 метров на спине» — 27,33 секунды.

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