Калужская пловчиха принесла региону первое «золото» на чемпионате России
Воспитанница спортивной школы «Олимп» Алина Гайфутдинова открыла счёт медалям для Калужской области на чемпионате России по плаванию
Соревнования сейчас принимает Казань.
Они стартовали 6 июня и продлятся до 11‑го. В них участвуют порядка 800 спортсменов из 67 регионов страны.
7 июня калужанка завоевала первую награду высшего достоинства, показав лучший результат в дисциплине «50 метров на спине» — 27,33 секунды.
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