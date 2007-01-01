Калужские танцоры взяли «серебро» на XIII летней Спартакиаде учащихся
Спортсмены из Калужской области, представляющие федерацию акробатического рок-н-ролла, стали обладателями второго места на XIII летней Спартакиаде учащихся.
Об этом сообщили в региональном Министерстве спорта.
Соревнования прошли в Казани. За победу боролись около ста участников из 17 регионов страны.
Калужане Денис Калабушкин и Василиса Лубченкова успешно обошли соперников и завоевали серебряные медали в дисциплине «буги-вуги».
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