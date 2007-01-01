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Спорт

Калужские танцоры взяли «серебро» на XIII летней Спартакиаде учащихся

Владимир Андреев
08.06, 17:37
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Спортсмены из Калужской области, представляющие федерацию акробатического рок-н-ролла, стали обладателями второго места на XIII летней Спартакиаде учащихся.

Об этом сообщили в региональном Министерстве спорта.

Соревнования прошли в Казани. За победу боролись около ста участников из 17 регионов страны.

Калужане Денис Калабушкин и Василиса Лубченкова успешно обошли соперников и завоевали серебряные медали в дисциплине «буги-вуги».

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