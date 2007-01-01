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Спорт

Обнинские волейболисты выиграли две медали на первенстве ЦФО

Дмитрий Ивьев
05.06, 15:57
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В Рязани завершилось первенство Центрального федерального округа по пляжному волейболу среди юношей и девушек до 18 лет. 72 спортсмена из 20 участников состязались за медали и путевки в финал XIII Спартакиады учащихся России.

«Золото» и «бронза» на счету представителей нашего региона из спортивной школы олимпийского резерва по волейболу Александра Савина.

Победу одержал тандем Серафимы Медведевой и Екатерины Федотовой.

На третье место пьедестала поднялись Кирилл Качанов и Кирилл Булатников, сообщили в Минспорта.

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