Проект бесплатного бегового центра представили на ПМЭФ

В Обнинске ведется строительство одного из первых в России бесплатных беговых центров. Этот проект был представлен председателем Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петром Фрадковым министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву на Петербургском международном экономическом форуме.

Новый центр станет круглогодичным пространством для занятий спортом. Благодаря технологии быстровозводимых конструкций объект планируют построить всего за 4–5 месяцев. Внутри разместятся беговые дорожки, воркаут-площадки, раздевалки с душевыми и зоны для семейного отдыха. Здесь смогут тренироваться любители, проходить мастер-классы и проводиться городские спортивные праздники.

Петр Фрадков отметил, что интерес к бегу в стране растет, и такие центры помогут создать современные условия для регулярных занятий. Проект реализуется при поддержке АНО «Евразия» на частные средства. Одновременно с открытием площадок запустят мобильное приложение для объединения бегунов со всей России.

К инициативе уже присоединились известные спортсмены, включая Юрия Борзаковского и Алексея Смертина. Последний возглавит направление «Бег со смыслом» — серию открытых пробежек для всех желающих.