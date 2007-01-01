В Калуге расширят спортпарк за 360 миллионов рублей

Соглашение о намерениях подписали губернатор Владислав Шапша и гендиректор компании «Спорт Парк» Константин Кожевников.

Инвестор вложит в проект второй очереди около 360 миллионов рублей. Завершить строительство планируют к концу 2028 года. В результате появится 20 новых рабочих мест.

На территории парка на Правом берегу возведут многофункциональный комплекс для игровых видов спорта, технический центр и модульные дома для размещения спортсменов, тренеров и туристов.