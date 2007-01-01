Полный комплект наград завоевали калужские каратисты на Всероссийском турнире

Калужские каратисты из спортшколы «Вымпел» успешно выступили на всероссийских соревнованиях в Смоленске. Спортсмены вернулись домой с полным комплектом наград, сообщили 3 июня в Минспорта.

Турниры проходили в рамках II этапа Спартакиады учащихся и Кубка памяти Героя Советского Союза Г. И. Бояринова. В них участвовали около тысячи спортсменов из 26 регионов страны.

На Спартакиаде среди юниоров 16–17 лет золотые медали завоевали Егор Болотов (весовая категория до 55 кг) и Ирина Чуркина (до 59 кг). Анна Дроздюк, выступавшая в весе свыше 66 кг, стала серебряным призером.

На Кубке памяти Бояринова Егор Болотов одержал еще одну победу, а Ирина Чуркина заняла третье место. Также бронзовую медаль в возрастной категории 12–13 лет (вес до 42 кг) выиграла Полина Паршикова.