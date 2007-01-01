Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужские шашистки выиграли медали на чемпионате и Кубке страны
Спорт

Калужские шашистки выиграли медали на чемпионате и Кубке страны

Дмитрий Ивьев
02.06, 15:06
0 137
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Сочи проходили Кубок России и командный чемпионат России по русским шашкам. Наш регион представляли воспитанники спортивной школы «Шашки русские».

Победу на Кубке в классической игре завоевала Ирина Анурина. Ее напарница Юлия Медведева стала бронзовым призером в быстрой игре.

На чемпионате России Юлия Медведева, Софья Орлова и Ирина Анурина стали серебряными призерами в быстрой игре среди женских команд из шести регионов.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkRyODNhcG1PUit3aHJpeFJkc1Jwb2c9PSIsInZhbHVlIjoiamhoM1RnNzFjQTJ2enYxWXpPSlAyMHdTRnVCMU92MlVvYStoL05CRVJuRDN3ZGdvR2IzbTBYN0xjcnMwRDdJd2p6ZmgwQkpRUXJEQzVjZHpMbjZzeWV2alRhMk9DMkxaaE1UU0o1elhlTzJONFY1cUZPVHRFRElycGZ2VkhSc29YdVUvNjdvdTBKbk15UXpLRmhrVGQrWm5vVEVuWlJrOFRSY2luUGNWL3NIOHVRdGRSemdRdys2blN3c1pGcTVQaW11dWp6aGROK2hqRGxtZWxkSXNEYkY2b29ocSt4QVdDdEVWNDJ3TnZhbENERTY5YWpCQVE5NzdhNVEyTEJQY2lEVHlhbkI5eWpUNUhFMXU3WVpXS1FqY2xNb0pIaEw2eERCNk1XdFhlcklwd3FuZ3l6NDh0Z0ZUdHNMbGR0bDZ6d1dVRm5QczJQdUtiL2lOQWFVODBwdzRrWjZzdENIa2lhUE1RVFVLQlpvQWxGM0ZwcGdYbUpRa2ZGTVlMM1pOdk1Qc0dNS08yNDFCaGtKb3ZCZ0FlQnlWZUJUQTh4ZWFKZnc1Q0ZRMG5OaDBFV0luSXZOdGpGcFJmWndaNFdnUCIsIm1hYyI6ImU3ODZkYmYzNTM3MTE4M2M4MmM3MTM1YWY3YjcwN2ViZWVhMzI0MjFmYWZkYzkyMGRhYTNjM2U0ZmEwMjhmOWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InpNYXJ3TVU0Y0lXQlljRzBZQVY2aGc9PSIsInZhbHVlIjoiRGxiblpXN0NqNjFSZUtnR1JlNUxUOGhZRWVmeTNjSXhhWFd4SmxBN0FSS1Nld2lRWThJTWJ6eFoweHdmRXZYYnNkamhSUVBXUmx6aUlwb0VaMW1jSjZadzlUbzZWNkhtOEZkV3k1ZmZCeExSQkVvdnhNZURINUN1R3EybnZCbkFTZ0ZHZzZ6eW95ejBOY1l2SXpoYVJXU2QvNnhTMThUK0NiaWFydktRYTFzTW5FK0YwTFVJblR3Zm44b2huaGFqNlFHVXFNT0RNdkNLd2s1UWVpSE9DRUxVcmZqQjVuZ3V3cmt0OHdmU3BTaU9MZnB0cGpkRmZrSnc0RGlUL2hnekhoY2g2dmxKelowR2FnY1NROFpYaE1vUHdVblNiSjFwNGNWNnp3TXFURkNDU2JHQm85Yk9MT2svM2ZHNW9Zek1qTlZpWks1bXZZczZEbDB2RDhVRmRQczdwcTFSc3NaNWVXa2ZKZFVoUStqaFBXSVpiL3pxUjExdnZOVFMvVHd2QXhOKzhjYURTMGFQcklWczljZDB6enFKWTlEU2pGcnhmQnNpRUc0cWxnN204OW9oTysyTUNPS1c3MXVFVmlpeFRNREhTOE5IWFZZV1NudHI1WXN4RlFGbUJhSW5FL0pTcTlNdVpDcU5WVTZUSkZQQmYzdlZTbzBWanY5REVuS2lTVDZ2dGpoaTNtaytNQ1JWMFk2Z0pjWmVyY2gvWnBIcitCN2JJRkJnT2FoMXVXcEhUbnZNKzkwMVdLQkluWWgxYVZ2ZmxhQkRnck9MVGpnZXNtb3JrM3ZiRUpoVGdEak9JZTQ1bVp2UkJ1OE5WTVJIb3dEZ3ZpTENhWDBMUEE4aCIsIm1hYyI6IjFiZTQ5ZTA5NzkxZDc2MzJhYTM5NmFjZWViOTU0YTE1MTcwODE2YTU5NGVhODQyZmJmM2I4Y2IzY2ZhOGJlZDMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+