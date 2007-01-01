Калужские шашистки выиграли медали на чемпионате и Кубке страны
В Сочи проходили Кубок России и командный чемпионат России по русским шашкам. Наш регион представляли воспитанники спортивной школы «Шашки русские».
Победу на Кубке в классической игре завоевала Ирина Анурина. Ее напарница Юлия Медведева стала бронзовым призером в быстрой игре.
На чемпионате России Юлия Медведева, Софья Орлова и Ирина Анурина стали серебряными призерами в быстрой игре среди женских команд из шести регионов.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь