Калужские шашистки выиграли медали на чемпионате и Кубке страны

В Сочи проходили Кубок России и командный чемпионат России по русским шашкам. Наш регион представляли воспитанники спортивной школы «Шашки русские».

Победу на Кубке в классической игре завоевала Ирина Анурина. Ее напарница Юлия Медведева стала бронзовым призером в быстрой игре.

На чемпионате России Юлия Медведева, Софья Орлова и Ирина Анурина стали серебряными призерами в быстрой игре среди женских команд из шести регионов.