Калужские армрестлеры выиграли медали на всероссийском турнире

В Новороссийске завершились всероссийские соревнования по армрестлингу «Кубок Черного моря», где приняли участие 163 спортсмена из 25 регионов, рассказали 1 июня в Минспорта.

Три медали завоевали представители спортивной школы олимпийского резерва «Маршал» (Жуков): победы на счету Максима Черского (100 кг) и Марии Королевой (90 кг), а обладателем «бронзы» стал Роман Чупрыгин.

Еще две награды у калужан: Алим Хотов поднялся на второе место в категории 110 кг и Юлия Успехова завоевала бронзовую медаль среди спортсменок 70 кг.