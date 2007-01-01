Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужские армрестлеры выиграли медали на всероссийском турнире
Спорт

Калужские армрестлеры выиграли медали на всероссийском турнире

Дмитрий Ивьев
01.06, 15:13
0 195
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Новороссийске завершились всероссийские соревнования по армрестлингу «Кубок Черного моря», где приняли участие 163 спортсмена из 25 регионов, рассказали 1 июня в Минспорта.

Три медали завоевали представители спортивной школы олимпийского резерва «Маршал» (Жуков): победы на счету Максима Черского (100 кг) и Марии Королевой (90 кг), а обладателем «бронзы» стал Роман Чупрыгин.

Еще две награды у калужан: Алим Хотов поднялся на второе место в категории 110 кг и Юлия Успехова завоевала бронзовую медаль среди спортсменок 70 кг.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IitpR3dqSHlGR3pISng1UnZJZDhMNnc9PSIsInZhbHVlIjoianFtRG43Q094OXNtMUdBa2Q1S0ViVXJ1REFWNFpSQjI3Q2RpTXBYQ05nZktrUmEzbHZlallEUGNaMXhqZ2FVQUVxQzkrbTJwbzRPQlRzaWJocm1Dc1NZVXRqNi9HbllUaVoyVFVGUTU5aCtYWTErZU9XeDE0TTFrZHV0ZnVkZ2dQZFdJdHBhSkdsZXE4TitRNzFzcndXYlJ5eG13MmpzNUJWSDdDWXdBNldEbUtobGpZWUtNeEhCY2JYWGQwNjlKYzFFSmZIWHV3MkdVUW9manFHL1BiL25neEZLdkY4QlpCSXF3ZU14d0tYQ2FraG5UY0QzaXYzWldHaG42ZVBIQ292a3JDZUIwdTRvQjV4R3VIelMyUlJPUS8xcXBWR0I4WjdQMERYak1SVEdlbTVYTW9HaUpsbUdXUmNrWkNiMDNMR3gvVVQrWjFBeHdDQXgydHhZdmxOUmV0blpYMkFwV3ZXRTJ3TEhSRUloRTBmN0laYlBnTnc4MDh3UThCMW5DcW9TTm9EUUJudjZCQnJhRlZvbW9sNDlvZHE1SzNHSS9pV3NKdnQ1OFJjWUFIM2RKM3lnUmVCY29DczhYUlZPUiIsIm1hYyI6ImZlODg2NjJjYmVmNWVlZmNmNzFmYzRiNTRiOTY0YzNjMTdkMTI2NGU4YjkxODZhYjE0MDRjZTUyMmI0MGM1MmYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlBzWWc3SU9mMnVGb0k3ZXo4ang5cFE9PSIsInZhbHVlIjoiMFVBUWtqTFd4dytQdFU1ZEtJQWpmR25MLzBwdFlWek9LY3lEYVhXUjFBVUFweDhCeG9yaXNGYW0zd21iMW9MODVneEVmUjRvZHBOTE1rL2k2ZTNrUWJPdWg4VkpJSWF5cnFtWWVxNWs2TjBYZkJOZytkV25ZcDFnWTFCV3E0Z0pQeG1OQVNHd0xkb2Fqa2JLQmgwVnJBT3h2ZFJlbG1EdzYxVjhKUXdjNUNXc0tPRFlpSkVUWGorQy9XUlpvTWpPVUJFaHRHemh4dm9nUGh3a3VDb29jc1pJUnhRRXhkaExYeWVXVlMzMUZwVjZ3M3V0ajJYcGlNTWN0UVgrQ0M4Skd5ajQyTjhkZ1grZFN1NDFNSkVzTE5kdnEzQWZHVkFMeXpBZTBIVWtHZlAxTVhSS1dEWDFkTzFhMHdQejNSSnY5cThpNFUwRTRDYW1xQ2NtV0g2K2pUa1RHUWpQNnVDVzgvY0xjbVVPRWVtTTVyR0JGaGxXb2dlbWRheG9vNENNNHQ3alRzSnh2QVpUKzdQME43Uk9Bb3R2c2phTlUwTFh5RGZRNHJRT3JQTW0zN2pPSXZQNHRYTHdjZFlJOURUM0tXL3NuRTRnZi9GaWp2azVlRWhuUDZyei8xNjZTdnVUYjVRdnE4Mmhuckt1aVVnZzJnc0Z2dWlKdXJOUDNYcElUMW8yUSsxbmdHc3lMNU94ZFAwM3pYNStJek9DWUtZMlRYMHIvMkttem94NlpselFvNHliYXVZRzl1R2NhQ1NQN0g5Q3NvcVlRTFFHbXV1SjVVY1ZIeDc3TnpCQ1RPRGl2U0dnWDlGa0JGdEZ1VUVaZVZONlhvajhzbzNyZ01LQyIsIm1hYyI6IjdmODQwYTc0MTk3ZTY1MDNjNTI4ZGM4OTA0ZjNkYmQ1MmNhNzA2YTM5YWQwMmU5MmJjYWU4YzUwNjc4MDllNDAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+