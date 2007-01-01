В Калуге подвели итоги всероссийского турнира по теннису

Он проводился под названием «Кубок Циолковского» - в память об известном ученом, сообщили в региональном министерстве спорта.

Несколько дней в спортпарке «Калужники» около 80 спортсменов из десяти регионов страны боролись за победу. В мужском одиночном разряде пьедестал почета полностью заняли москвичи. Среди женщин лучшей стала Дарья Григоренко из Воронежа, а серебряную медаль завоевала Дарья Кудрявцева из Тольятти.

В смешанном парном разряде победили Елизавета Зеленова из Тулы и Алексей Старченков из Москвы. Второе место заняли Софья Насонова из Тольятти и Максим Прокошин из Перми.