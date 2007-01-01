Калужские пловцы выиграли медали на всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады

Пенза принимала всероссийскую Спартакиаду Специальной Олимпиады по плаванию среди 307 участников разных возрастных групп из 44 регионов. Нашу область представляли воспитанники спортшкол олимпийского резерва «Труд» (Калуга) и «Квант» (Обнинск).

«Золото» на 400 м вольным стилем и «бронзу» в 50 м на спине завоевал Андрей Голубков из СШОР «Труд».

Его товарищ Максим Артюхов дважды занял второе место — на 25 м брассом и 100 м комплексным плаванием.

На третье место также поднялись их партнеры: по «бронзе» на 50 м у Георгия Отдельнова в вольном стиле и у Светланы Соколовой на спине.

Серебряную и бронзовую медали завоевала Екатерина Дербугова из СШОР «Квант» в 50 м вольным стилем и на спине соответственно.

Кроме того, калужане победили в смешанной эстафете 4х50 м вольным стилем.