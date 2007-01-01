Калужские танцоры отличились в Санкт-Петербурге

Там прошли всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу, где состязались порядка 1000 участников из 30 регионов, а также первый этап Кубка страны и всероссийские соревнования по фитнес-аэробике с участием более 1100 спортсменов из 27 регионов.

В акробатическом рок-н-ролле в дисциплине «буги-вуги» среди юношей и девушек «серебро» завоевал тандем Василисы Лубченковой и Дениса Калабушкина из спортклуба «Юнайк» г. Обнинска.

В фитнес-аэробике на первое место поднялись команды «Астерия» (10-13 лет), «Калужаночка» и «Танцы в Чикаго» (14-17 лет).

Серебряные медали на счету команды «Глория кидс» в степ-аэробике и «Альциона» (10-13 лет). Коллективы представляют «Невесомость» г. Калуги, сообщили 21 мая в Минспорта.