Калужские борцы выиграли медали в Брянске и Коврове
Калужские борцы выиграли медали в Брянске и Коврове

21.05, 14:24
На днях завершились два турнира Центрального федерального округа по спортивной борьбе: в Брянске прошел чемпионат по вольной борьбе, а в Коврове (Владимирская область) - по грэпплингу и грепплинг-ги. За медали боролось более 600 спортсменов.

Серебряную медаль чемпионата в весовой категории до 86 кг среди участников 12-13 лет завоевал Дмитрий Пономарев из спортшколы «Энергия» Калуги.

Победу на первенстве одержал Артем Араелян в весовой группе до 55 кг, представляющий клуб смешанных единоборств «Спарта» г. Калуги.

«Бронза» в дисциплинах GI и NO-GI у Василисы Шичковой, которая выступает за спортклуб «Защитник» Обниска, сообщили в Минспорта.

