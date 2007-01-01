Калужанки выиграли чемпионат Азии по гиревому спорту
В казахстанском городе Актау завершился чемпионат Азии по гиревому спорту. Среди 250 участников из 15 стран выступали спортсмены Калужской области.
Тройную победу в рывке, толчке и толчке по длинному циклу в весовой категории 68 кг одержала Ирина Мартынова из спортивной школы олимпийского резерва «Маршал» (Жуков).
Ее коллега Милена Трофимова стала сильнейшей среди спортсменок 58 кг в двух дисциплинах: толчке и толчке по длинному циклу, сообщили 20 мая в Минспорта.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь