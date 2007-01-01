Калужанки выиграли чемпионат Азии по гиревому спорту

В казахстанском городе Актау завершился чемпионат Азии по гиревому спорту. Среди 250 участников из 15 стран выступали спортсмены Калужской области.

Тройную победу в рывке, толчке и толчке по длинному циклу в весовой категории 68 кг одержала Ирина Мартынова из спортивной школы олимпийского резерва «Маршал» (Жуков).

Ее коллега Милена Трофимова стала сильнейшей среди спортсменок 58 кг в двух дисциплинах: толчке и толчке по длинному циклу, сообщили 20 мая в Минспорта.