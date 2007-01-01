Калужане выиграли три «золота» на первенстве мира по рукопашному бою
В Москве состоялось первенство мира по рукопашному бою в дисциплинах «Поединок», «Самооборона» и «Самооборона 1+1» (этап Кубка мира «Кубок дружбы»).
Победу одержала Мария Мутрук, в финальном поединке одолев соперницу из Узбекистана.
Ее тренер Александр Достовалов также занял первое место.
Еще одной победой отметился калужанин Евгений Федоров.
