Калужане выиграли три «золота» на первенстве мира по рукопашному бою

В Москве состоялось первенство мира по рукопашному бою в дисциплинах «Поединок», «Самооборона» и «Самооборона 1+1» (этап Кубка мира «Кубок дружбы»).

Победу одержала Мария Мутрук, в финальном поединке одолев соперницу из Узбекистана.

Ее тренер Александр Достовалов также занял первое место.

Еще одной победой отметился калужанин Евгений Федоров.