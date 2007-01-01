Шапша на заседании комиссий Госсовета акцентировал внимание на престиже профессии педагогов физкультуры

Дмитрий Ивьев
20.05, 07:40
На заседании комиссий Госсовета в Туле губернатор Калужской области Владислав Шапша поднял важную тему: как повысить престиж профессии учителя физкультуры и тренера.

В обсуждении также участвовали министры просвещения и спорта, а также глава Тульской области. Шапша отметил, что для выполнения задачи президента по вовлечению россиян в спорт стране нужны квалифицированные кадры. В Калужской области уже работают эффективные инструменты привлечения специалистов: целевое обучение, жилищные сертификаты и стимулирующие выплаты. Хороший результат показывает программа «Земский тренер» — в этом году по ней в регион приедут еще восемь наставников.

Однако одних выплат недостаточно, подчеркнул губернатор. Важно системно менять статус профессии и улучшать условия труда, чтобы к педагогам и тренерам относились с уважением.

Итоги встречи подвел помощник президента Алексей Дюмин. Он отметил, что в регионах активно строят новые спортивные объекты — от ледовых арен до дворовых площадок. Параллельно решаются вопросы оплаты труда, поддержки молодых специалистов и обеспечения инвентарем, чтобы система физической культуры работала максимально эффективно.

- Председателям комиссий Государственного Совета и руководителям федеральных министерств необходимо уделить этим вопросам самое пристальное внимание, - заявил Дюмин. - Предложения, которые выработаны на сегодняшнем заседании, должны быть собраны и проработаны в рамках комиссий Госсовета «Кадры» и «Физическая культура и спорт» и затем представлены Главе государства. Легенды спорта рождаются в школьных спортзалах. Эти таланты находит учитель физкультуры, который становится для них первым тренером. Именно вы закладываете основу здоровья нации и её будущих побед на международной арене. Cпасибо за ваш труд на благо России.

