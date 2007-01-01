В Калуге стартовал чемпионат России по плаванию среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата
Турнир 19 мая начался во Дворце спорта «Центральный», рассказали в Минспорта.
В первый день калужанка Полина Талалаева стала сильнейшей в вольном стиле на 50 метрах (класс s3) с результатом 1:00.37.
На той же дистанции «серебро» завоевала Анастасия Голубкова в классах s1-s2.
