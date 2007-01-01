Калужский пауэрлифтер установил мировой рекорд в Китае
Калужский пауэрлифтер установил мировой рекорд в Китае

Дмитрий Ивьев
19.05, 11:52
В китайском городе Байша Ли завершились международные соревнования по пауэрлифтингу «Кубок Азии среди студентов» в классическом троеборье.

342 спортсмена из 16 государств состязались за место на пьедестале.

Победу в весовой категории 74 кг одержал мастер спорта России международного класса Илья Маричев из калужской спортивной школы «Спартак».

По сумме спортсмен набрал 801 кг: 295 кг на приседе, 162,5 кг в жиме лёжа, а в тяге он установил новый мировой рекорд, подняв 343,5 кг, сообщили 19 мая в Минспорта.

