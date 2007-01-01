Калужские каратисты выиграли медали в Москве

Дмитрий Ивьев
19.05, 10:00
В столице завершились международные соревнования «MOSCOW CUP» по киокусинкай, в которых принимали участие порядка 1500 человек из 16 стран.

Представители Калужской Федерации Киокусинкай завоевали четыре медали.

Победителем стал Руслан Мишутин в категории от 80 кг.

Обладателями серебряных медалей стали Виктор Карасев среди спортсменов 40-44 лет до 70 кг и Алексей Поликарпов в возрастной категории 35-39 лет от 80 кг.

На третье место пьедестала поднялся Виктор Вчерашний, выступавший в категории 55 кг и возрастной группе 12-13 лет, сообщили в Минспорта.

