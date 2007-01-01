Калуга примет соревнования Кубка защитников Отечества
23 мая Калуга примет соревнования Кубка защитников Отечества

Дмитрий Ивьев
19.05, 07:07
В нашем городе пройдет региональный этап «Кубка защитников Отечества» среди ветеранов специальной военной операции. В этом году соревнования станут открытыми: помимо калужан, в них примут участие ветераны из других регионов Центрального федерального округа.

Мероприятие состоится во Дворце спорта «Центральный». Программа стартует в 11:00 и включает восемь дисциплин: волейбол сидя, пауэрлифтинг, плавание, пулевую стрельбу, стрельбу из лука, метание ножей, настольный теннис и шахматы. Также запланирована семейная эстафета.

Ожидается, что за победу поборются более 150 спортсменов. Лучшие участники этапа получат право представить Калужскую область на всероссийском финале, который пройдет в ноябре, заявили в Минспорта.

