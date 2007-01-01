Пять медалей завоевали калужские тяжелоатлеты на всероссийском турнире
Пять медалей завоевали калужские тяжелоатлеты на всероссийском турнире

Дмитрий Ивьев
19.05, 07:10
Калужские тяжелоатлеты успешно выступили на всероссийских соревнованиях в Обнинске. В турнире приняли участие около 150 спортсменов в возрасте от 10 до 15 лет.

Воспитанники местных спортшкол «Квант», «Вымпел» и «Маршал» завоевали пять медалей.

Спортсмены школы «Квант» выиграли три награды. Филипп Пургин (до 102 кг) и Тимур Эгамбердиев (свыше 102 кг) стали чемпионами. Георгий Смирнов (свыше 67 кг) занял второе место.

Золотую медаль в весовой категории до 40 кг выиграла Кира Галенина из школы «Маршал». Бронзу в категории до 45 кг завоевала Валерия Самохина, представляющая школу олимпийского резерва «Вымпел».

