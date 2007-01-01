Калужский лучник выиграл всероссийские соревнования
На выходных в Калуге состоялись всероссийские соревнования по стрельбе из лука памяти ЗМС И.С. Масленникова» среди мужчин и женщин.
41 участник из шести регионов состязался в дисциплине ачери-кросс 2,5-7,5 км.
Обладателем золотой медали стал Владислав Кирютин. Представитель спортивной школы «Многоборец» преодолел 4 км и 3 огневых рубежа с результатом 16:51,0, сообщили в Минспорта.
