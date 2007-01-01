Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужане выиграли медали на соревнованиях по гребле
Спорт

Калужане выиграли медали на соревнованиях по гребле

Дмитрий Ивьев
18.05, 14:53
0 336
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Великом Новгороде завершились всероссийские соревнования по академической гребле «51-я Майская регата». Юные академисты возрастом до 19 лет состязались за медали. Наш регион представляли воспитанники спортивной школы по гребному спорту им. В. Иванова.

В возрастной категории до 17 лет в одиночке 3 место завоевала Милана Романкина.

В этой же группе среди юношей обладателями «бронзы» в безрульной двойке стали Даниил Пронин и Николай Киргей.

Среди юношей до 15 лет в тройку призёров вошла парная двойка Мирослава Дудкина и Семена Кацубы, сообщили 18 мая в Минспорта.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkRwcEc2MlhleEF4ajF6Vmw3cGRkckE9PSIsInZhbHVlIjoiYnl6a0J5a3VESFlYdENJWERPVVV6bmxiTVhGd2oyR1ViRWlJaWd3ZS9wWWZpUGtrVkJiOGFaZXpKUHVLMkVDbmpJT0RnYjJ4MVpMekhjSW5Ya1NrV1FXNmNIcVdPNkFtbm41anI5aGNFN0FXTm1EcU83cUsvMW9NZHcxQlhnSWhSUU0xVkJDbmxzSjltRTJxeE1nRkx4Q0dvcTRrVkRtdlBDSVVOSEV6VU1sNGhVZ05GR1FGdjREOHhtbmpOY2VZTG1pbEVQR0NWc2RrYUVKb2QzS2lXeU52NmpYVU1tZmhpU3dhVFhiUjJTR241bkdqNXlXbk9jNFp1bWxyellJaE5LUkVJSkVGT3NMUWJWaXplWEM5ckhlbWkxaVd5N0FRRE5jSFRoZnlvTWM1d3FHVUpYSW1ZQTI5NmtvS0hEZzVTVFZVZm1tNGtVK1RDWEZRdmlybW1pYzdWT0xra0FPMGF6bFYrY0RKaE9Ubmx6eXdXT3JyQnVxZzhndVZLZVRoM2RFZmFGdlNRT0dQanliVUV6QUtCR1MrZW9WSHdzejNUczA4eVd4WktobTNLaEpBYXJINEd6am1WekhyU1VBZSIsIm1hYyI6IjdkMTEzOGQ2MjdhMmRhODQxY2I4M2ExNDE1NmFkMzE0MjZlYTk1NzgxZDVkNDVmMGYwODU0ZDZmOTU5NGFiNzciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IllLcHNHcUNoc3ZUK0RMOWlTZkZSR2c9PSIsInZhbHVlIjoiR2xiRFlCVEV0SWFobC9TWnhXSDZrRll0dUIwRmNzSFVMT2xoTnM5Z2kwV2MrMW5Cc3Y2YmJMbUViNkNRRkR3OTd3aVFkTmlqenhoSnlLMk4vV1UzTnBjUVlhOHNiU0VIVytNeWxmSWlpQWdtbWpPV0pockFqQlp0M0hLN051VTlwZ0NuQzVwK3piWFZRd0tvdWZNSjduaTRzSG92UTZINTdZRG5PdHpaeVRRNHY5cVNMMGsxR3U2ZGE3REZSYW9lRVk5enZydEhIVXl5elRuazFOZ1RPZ2R1dXJZanBWV2VZelpySEV1eVdnTFBZSEY4OGc5S0x4WUV1Y1RjNmN1YWJhNm5Db1BtY1VHMVZ3cllpOGpuc1BIdEJPdkZQKzVWSjlmQ0U0RFRMdFp3TG9KNUUxNW5sR3VXSEQ5bjBLb2doU3dLSFhiU1Vxb1ZFS0pnOFhUZDlZRGpNbDRWdlJ5NjJHcHZadGRCSVhEek51dW1BSFNRbllwTnR1dzRyQ3BzNWVEUGtFNVRoSVJici90cmNQQW9mb1czR25Mb1BYSUZDNzU1Q2R6d0ltaDFBNkNMcElteGpXdWJzSSt0TWVMUEJjR0h3WmZoV2lodzVPQzVWa2xUeU4wK3kvM1dHdzBDS29kcVpwckZaZkVXRUVyVW0zYUxBYWpQVUo5TG9XbW9PVVpEWjkzZEpCN2poQ1RTN0pRRkY5azAzL2pFSTR0RmU1RFZJMGgyRkJiNkRRZWc4bk5KSzNMTFVaNVMrVHFuK3UrbDg2TENxa09TMlpVcFl6WUJ1VG1LYWJLejVGOVZqdWE5R3ZvWDFlZHIrTWIrS1hwYTlMSUlYZWdjdWg1MiIsIm1hYyI6IjZmN2JhODJmOWZmYTdkY2MzZmQwNTYxNGY5MTFhMzYxYWVhMmY1YmIyMTZkNjg3ZGY0ZGFhOTExZjJiODlkMDEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+