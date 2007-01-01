Калужане выиграли медали на соревнованиях по гребле

В Великом Новгороде завершились всероссийские соревнования по академической гребле «51-я Майская регата». Юные академисты возрастом до 19 лет состязались за медали. Наш регион представляли воспитанники спортивной школы по гребному спорту им. В. Иванова.

В возрастной категории до 17 лет в одиночке 3 место завоевала Милана Романкина.

В этой же группе среди юношей обладателями «бронзы» в безрульной двойке стали Даниил Пронин и Николай Киргей.

Среди юношей до 15 лет в тройку призёров вошла парная двойка Мирослава Дудкина и Семена Кацубы, сообщили 18 мая в Минспорта.