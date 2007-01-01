В Калуге строится фиджитал-центр
В Калуге строится фиджитал-центр

Дмитрий Ивьев
15.05, 22:25
Побывавший 15 мая на стройплощадке губернатор Владислав Шапша заявил, что этой первый такого масштаба объект в России.

- Уникальная площадка: по многим параметрам, например, размерам футбольного поля, она единственная в России, - прокомментировал он. - Самые современные условия, чтобы сочетать занятия физическими видами спорта с киберспортом. С ее созданием у нас появится реальная возможность провести всероссийские «Игры будущего». Также эта площадка подходит для гонок дронов. Рядом возводится спортивный клуб быстрого доступа.

Оба объекта строят в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» по концессионным соглашениям. Завершить строительство должны уже в этом году.

