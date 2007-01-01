Калужские шашисты выиграли медали на чемпионате и первенстве ЦФО
В Брянске завершились чемпионат и первенство Центрального федерального округа по стоклеточным шашкам. На счету представителей спортивной школы «Шашки русские» (Калуга) 18 медалей, сообщили 15 мая в Минспорта.
«Бронзу» чемпионата завоевал Павел Семенов.
Сразу три победы до 17 лет одержала Диана Рабаджи. Также «золото» у Сергея Исаенко. Серебряными призерами стали Арина Мастеева и дважды Егор Логвин, а две «бронзы» привезла Анастасия Обливанцева.
Диана Даниленко стала сильнейшей в группе до 14 лет. Три «серебра» у Анастасии Михеевой. Третье место досталось Варваре Железновой
Среди спортсменов до 11 лет два «золота» и «серебро» у Алисы Астаховой.
