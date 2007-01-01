В Калуге провели фестиваль ГТО для людей с ограничениями по здоровью

13 мая наш регион в 6 раз принял фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Калужской области в возрасте от 8 лет и старше.

Стадион «Арена - «Анненки» стал площадкой для выполнения нормативов комплекса.

Участников приветствовали почетные гости, в числе которых - трехкратный участник Олимпийских игр Валерий Кобелев.

Обязательная программа перед состязаниями - «Зарядка с чемпионом», которую провел двукратный победитель Народных игр ГТО Дмитрий Филиппов.

Свои силы испытали более 100 физкультурников из 13 учреждений нашего региона. Все спортсмены получили сертификаты участника, а победители награждены медалями и грамотами, рассказали в Минспорта.