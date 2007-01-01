Калужане выиграли медали на всероссийском турнире по спортивному туризму

Дмитрий Ивьев
14.05, 13:53
В липецком селе Аргамач-Пальна завершились всероссийские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Порядка 270 участников возрастом от 14 до 21 года из 17 регионов принимали в них участие. Представители Калужской областной федерации спортивного туризма привезли награды, сообщили 14 мая в Минспорта.

В 3 классе 3 победы у Владимира Лазутина: на короткой дистанции, в спринте и по сумме личных дистанций. «Серебро» у Ильи Голикова на короткой дистанции и «бронза» по сумме дистанций

В 4 классе Артем Чурилин победил на короткой дистанции, занял 2-е место в спринте и 3-е на длинной дистанции. Также он победил в сумме личных дистанций. На 2-е место поднялся Кирилл Шипица на короткой дистанции и вошел в тройку лучших в спринте. В сумме дистанций он занял 2-е место

Бронзовым призером стала Елизавета Сафронова (4 класс) на длинной дистанции.

Сборная нашего региона завоевала «серебро» в 3 классе и «бронзу» в 4 классе.

