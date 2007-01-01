Калужские всадники выиграли медали на Кубке Победы

В Московской области прошел турнир по конному спорту Кубок Победы с участием спортсменов из России и Республики Беларусь. Наш регион представляли спортсмены из калужской спортшколы олимпийского резерва по конному спорту

Победы одержали: Екатерина Дорохина на Вишенке, дважды Анастасия Волкова на Фальконе, Вера Халикова трижды победила на Идеологе и дважды на Доне Периньоне.

«Серебро» на счету Веры Халиковой на Идеологе, Валерии Акимовой на Варесте, Анастасии Волковой на Фланэле, две награды у Элоны Волковой на Вандерфул Тайм и три медали у Дарьи Курбатова на Армаче и Ипрессив Рок.

На 3 место поднялись Анастасия Максимова на Баварце, Вера Халикова на Источник Стар, Надежда Питомцева на Сиднее, дважды это сделали Дарья Курбатова на Армаче и Виктория Сафронова на Винтерфелле Дарвине.

Команда «Калужаночки» в составе Екатерины Дорохиной, Валерии Акимовой, Анастасии Максимовой и Алисы Романовой поднялась на второе место пьедестала, сообщили 14 мая в Минспорта.